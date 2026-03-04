Синоптик Колесов сообщил об уменьшении площади льда в Финском заливе до 70%

Покрытие Финского залива льдом сократилось примерно до 70%. В западной части акватории лед разрушен ветром и сжат в сторону востока, его толщина не изменилась.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал об изменениях ледовой обстановки в Финском заливе. По его словам, покрытие акватории льдом сократилось примерно до 70%. В восточной части залива лед остается без изменений, появились лишь отдельные трещины.

В западной части лед полностью разрушен ветром и сжат в сторону востока. Толщина льда сохраняется прежней, отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Отметим, что второго марта ледовое покрытие Финского залива достигло 80%. Специалисты оценивали навигационную обстановку как умеренно тяжелую.

Ранее в Минтрансе сообщили о продолжении ледокольных проводок в обычном режиме, но предупредили о возможных подвижках ледяных полей, представляющих опасность для судов.