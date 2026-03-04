Межзвездный гость может заполнить Юпитер технологиями

Гарвардский астрофизик Ави Леб выдвинул новую гипотезу о природе межзвездного объекта 3I/ATLAS, который 16 марта максимально сблизится с Юпитером. По мнению ученого, комета может оказаться материнским кораблем, предназначенным для размещения технологических устройств в гравитационной зоне планеты-гиганта.

Идеальное попадание в сферу Хилла

Леб обратил внимание на интересную особенность траектории кометы 3I/ATLAS. Ее маршрут почти идеально совпадает с границей сферы Хилла Юпитера. Это область радиусом около 53 миллионов километров, где гравитация планеты преобладает над солнечным притяжением.

Ученый считает такое расположение идеальным для вывода спутников, поскольку там требуется минимум топлива для удержания орбиты. По его расчетам, дистанция между объектом и газовым гигантом составит приблизительно 53,445 миллиона километров.

Загадочное ускорение

В период прохождения перигелия у 3I/ATLAS зафиксировали небольшое негравитационное ускорение. Именно этот импульс скорректировал точку встречи с Юпитером на 0,1 миллиона километров, обеспечив точное попадание в зону гравитационного влияния.

Леб предполагает, что ускорение могло быть контролируемым маневром, осуществленным, когда объект находился за Солнцем и был скрыт от наблюдений. Замеченные телескопами струи газа, по его мнению, могли являться работой двигателей. Ученый также указал на цепочку совпадений, которые считает крайне маловероятными для обычной кометы.

Официальная позиция NASA

На специальном брифинге 19 ноября заместитель руководителя агентства Амит Кшатрия заявил, что объект выглядит и ведет себя как комета, назвав его дружелюбным гостем. В NASA классифицировали 3I/ATLAS как третий межзвездный объект в истории наблюдений после астероида Jeff и кометы Борисова.

Наблюдаемое ускорение специалисты объясняют естественными причинами: давлением солнечного излучения, реактивной силой от выброса газов или воздействием облаков плазмы.

Спутник Эвфема и дальнейшие наблюдения

Особый интерес вызывает тот факт, что 3I/ATLAS направляется к спутнику Юпитера Эвфеме. Объект диаметром около двух километров был обнаружен в 2003 году, затем пропал из поля зрения и вновь появился через 14 лет.

Конспирологи отмечают его ретроградное движение и темную поверхность. Шансы случайного рандеву оцениваются как крайне низкие. После гравитационного маневра у планеты-гиганта межзвездный странник навсегда покинет Солнечную систему, направившись в сторону созвездия Близнецов.