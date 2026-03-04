Накануне женского праздника в Ленобласти вырос спрос на аренду жилья

В Ленинградской области накануне 8 Марта зафиксирован рост бронирований посуточного жилья: квартиры стали арендовать на 22% чаще, загородные дома — на 19%.

Комитет по туризму Ленинградской области зафиксировал рост спроса на аренду жилья перед 8 Марта. Посуточные бронирования квартир увеличились на 22%, а загородных домов — на 19% по сравнению с прошлым годом. Аренда квартиры обойдется в среднем в 5,2 тысячи рублей, дома — в 12,9 тысячи рублей за сутки, сообщает «Невский проспект».

Турпоток заметно перераспределился. Жители Петербурга все чаще выбирают отдых в области. Такая тенденция поддерживает загрузку загородных объектов. Наибольшей популярностью пользуются Всеволожский, Выборгский, Ломоносовский, Приозерский районы и Гатчинский округ.

Наиболее востребованы загородные курорты с SPA, базы отдыха с русской баней, мини-отели и глэмпинги. Эксперты отмечают, что глубина бронирований снизилась на 20%. Туристы стали планировать поездки заранее, за три–четыре недели.