ГК «ПСК» вошла в топ-3 застройщиков Петербурга

Первичный рынок жилья Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года продолжает адаптироваться к отмене массовой льготной ипотеки. После коррекции спроса в 2025 году смягчение денежно-кредитной политики во втором полугодии привело к постепенному восстановлению активности покупателей. На этом фоне Единый ресурс застройщиков зафиксировал изменение в структуре лидеров. Группа компаний «ПСК» впервые вошла в тройку крупнейших игроков.

Первое место в рейтинге по объему текущего строительства сохраняет Setl Group с показателем 871 304 тысячи квадратных метров. Группа ЛСР удерживает вторую позицию. Группа компаний «ПСК» замыкает тройку лидеров с объемом 325 тысяч квадратных метров. Это соответствует 5,78 процента рынка. Примечательно, что рост компании пришелся на период сжатия рынка. Успех был достигнут не за счет экспансии в волатильный сегмент масс-маркета, а благодаря сбалансированному портфелю. В нем высока доля проектов комфорт- и бизнес-класса. В 2025 году, когда общие продажи по городу упали на 40 процентов, продажи «ПСК» выросли на 27 процентов.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов рассказал изданию о принципах, которые помогли компании выйти на третье место.

«Это не следствие специальной стратегии, это результат многолетнего постепенного развития без принятия лишних рисков и агрессивного роста. На первом месте у нас всегда была устойчивость – ресурсная, экономическая и в части портфеля проектов. В котором, в сою очередь, обязательно строительство во всех ключевых классах недвижимости. Премиум, бизнес- и комфорт-класс, сервисные апартаменты и коммерческие помещения во всех перечисленных. Это в целом антикризисный подход – если в одном из сегментов временные сложности, в других все получше. Проектирование за эти почти 15 лет у нас также прошло эволюцию. От покупки готовых проектов под строительство до полноценной разработки собственных. По совокупности это стратегия уверенности», — пояснил Софронов.

Сейчас половина продаваемых площадей компании приходится на комфорт-класс, еще 30 процентов — на бизнес-класс, 15 процентов — на премиум. Остальное составляют инфраструктурные площади: коммерческие помещения, паркинги и кладовые. В этом году флагманским проектом «ПСК» станет «Акватория». В комфорт-классе компания делает ставку на жилые комплексы «Респект» и «Сезоны». В 2026 году соотношение по классам недвижимости останется примерно таким же. Девелопер планирует вывести новые проекты в премиальном сегменте и в «комфорте», что позволит немного увеличить количественные показатели.