После скандала с квартирой в Хамовниках часть фанатов отвернулась от Долиной

После скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с массовыми отменами и переносами концертов. В Москве на выступление в баре продали 12 билетов, в Туле зал заполнили наполовину, а концерт в Новосибирске отменили за две недели.

Продажи билетов

Концертная деятельность Ларисы Долиной в начале 2026 года столкнулась с серьезными проблемами. Так, первого марта в московском Lюstra баре из 200 мест продали только 12 билетов, и организаторы отменили выступление. Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Зал вмещает 3727 зрителей, но наблюдатели предполагают, что он будет полупустым. Перенос на осень может являться попыткой избежать провала в данный момент.

Также шестого марта в Новосибирске должен был пройти сольный концерт «Юбилей на бис». Организаторы продавали билеты полгода, но удалось реализовать 15%. В итоге певицу заменили в афише Пелагеей и Петром Дрангой с программой «Вечер неофолка».

В Туле концерт отменили за две недели до даты, а зал на 724 места был продан лишь наполовину. Официальные причины отмен и переносов редко озвучиваются, чаще всего ссылаются на нездоровый ажиотаж вокруг имени артиста или недостаточное продвижение. Команда певицы приняла решение не выносить все концерты на всеобщий обзор, чтобы минимизировать негативные отклики и внимание прессы.

Реакция публики и позиция коллег

Обычно скандалы вокруг имени звезды могут добавлять популярности и стимулировать продажи билетов, но это работает только при условии общественного сочувствия.

Пример Алсу показывает, как женская аудитория поддержала певицу после развода и помогла ей перезапустить карьеру. В случае с Долиной ситуация сложилась иначе. Публика не проявила сочувствия к артистке, потерявшей квартиру из-за мошенников. Зрители фактически бойкотируют ее выступления.

Коллеги по цеху в основном поддерживают Долиную и уверяют, что через полгода ситуация нормализуется. Однако конкуренция на эстраде высока, и стабильные продажи билетов обеспечены лишь самым востребованным артистам. Изначально идея юбилейного тура была рискованной, а разразившийся скандал лишь усугубил проблемы с реализацией билетов.

История скандала с квартирой

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников МВД убедили ее продать квартиру и перевести им 112 миллионов рублей.

Певица обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной. Кассационный суд подтвердил решения в пользу Долиной, однако Верховный суд отменил их и направил дело на новое рассмотрение. В итоге Московский городской суд принял решение о выселении певицы из квартиры, которую она продала предпринимательнице Полине Лурье. Судебные приставы обеспечили доступ новой владелице в жилье, которое Долина долгое время не пускала покупательницу.