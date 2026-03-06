Ленобласть вошла в топ-2 туристических направлений февраля

После скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с массовыми отменами и переносами концертов. В Москве на выступление в баре продали 12 билетов, в Туле зал заполнили наполовину, а концерт в Новосибирске отменили за две недели.Продажи билетовКонцертная деятельность Ларисы Долиной в начале 2026 года столкнулась с серьезными проблемами. Так, первого марта в московском Lюstra баре из 200 мест продали только 12 билетов, и организаторы отменили выступление. Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Зал вмещает 3727 зрителей, но наблюдатели предполагают, что он будет полупустым. Перенос на осень может являться попыткой избежать провала в данный момент.Также шестого марта в Новосибирске должен был пройти сольный концерт «Юбилей на бис». Организаторы продавали билеты полгода, но удалось реализовать 15%....