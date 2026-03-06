Ленобласть вошла в топ-2 туристических направлений февраля

Ленинградская область и Санкт-Петербург заняли второе место по популярности среди туристов в феврале, набрав 14% всех заездов по России.
Средняя стоимость проживания составила 5,5 тысячи рублей за ночь. Это один из самых низких показателей среди лидеров рейтинга, пишет «Невский проспект».
Жители двух регионов совершили 9%бронирований. Чаще всего они выбирали короткие поездки на две ночи и планировали их примерно за неделю. Исключение составили горнолыжные курорты. Их бронировали минимум за 14 дней.