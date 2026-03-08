Воскресенье, 8 марта 2026
Ученые рассказали о судьбе кометы 3I/ATLAS после сближения с Юпитером

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS максимально сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года. Комета окажется на расстоянии около 53 миллионов километров от крупнейшей планеты Солнечной системы.

Критическое сближение и границы гравитации

Расстояние в 53 миллиона километров составляет 0,357 астрономической единицы. Это значение критически близко к границам сферы Хилла Юпитера — области радиусом 0,355 астрономической единицы, где гравитация планеты сильнее солнечной.

Фото: abn.agency

Объект окажется на пороге зоны доминирования Юпитера. Незадолго до сближения астрономы заметили изменение траектории кометы в сторону планеты. Отклонение произошло из-за реактивных газовых выбросов самого тела. Это делает событие особенно интересным для ученых. Независимо от того, является ли объект естественной кометой или гипотетическим зондом, избежать мощного гравитационного воздействия ему не удастся.

Три возможных сценария развития событий

Физики Голди Ахуджа и Шашикиран Ганеш из Лаборатории физических исследований в индийском Ахмедабаде восстановиви маршрут небесного тела с помощью компьютерного моделирования, выделили три возможных варианта дальнейшей судьбы 3I/ATLAS. Первый сценарий предполагает физическое разрушение объекта. Подобный инцидент произошел в июле 1994 года, когда гравитация Юпитера разорвала комету Шумейкеров — Леви 9 на 20 фрагментов, которые затем врезались в поверхность планеты.

Индийские ученые считают весьма вероятным второй вариант развития событий. Он исключает гибель кометы, но предполагает резкое изменение траектории. Согласно расчетам, гравитационный маневр выбросит 3I/ATLAS за пределы Солнечной системы в сторону созвездия Близнецов. К Земле объект больше никогда не вернется.

Фото: abn.agency

Третий сценарий базируется на гипотезе гарвардского астрофизика Ави Леба, который допускает, что объект может оказаться аппаратом инопланетного происхождения, замаскированным под комету. В этом случае недавнее изменение траектории ученые рассматривают в качестве целенаправленного маневра для торможения и выхода на орбиту Юпитера. Именно там он мог бы стать 96-м искусственным спутником газового гиганта.

Результаты наблюдения

Астрономы смогут зафиксировать и изучить его результаты уже 17 марта. Фактические данные позволят либо подтвердить одну из существующих гипотез, либо поставить перед учеными новые вопросы.

Если объект разрушится, человечество получит редкую возможность наблюдать космическую катастрофу в реальном времени. Если изменит траекторию и покинет Солнечную систему, исследователи смогут уточнить модели гравитационного взаимодействия.

