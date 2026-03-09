Петербуржцы столкнулись со сбоем мобильного интернета на фоне угрозы БПЛА

Утром девятого марта жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области утром девятого марта столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах появились около 6:25.

За последний час было зафиксировано свыше 250 жалоб. Пользователи сообщают о сбоях в мессенджере Telegram и у различных мобильных операторов.

Напомним, что ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.