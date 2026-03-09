Понедельник, 9 марта 2026
$79.15 €91.84 ¥11.44
6.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Петербуржцы столкнулись со сбоем мобильного интернета на фоне угрозы БПЛА

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Утром девятого марта жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области утром девятого марта столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах появились около 6:25.

За последний час было зафиксировано свыше 250 жалоб. Пользователи сообщают о сбоях в мессенджере Telegram и у различных мобильных операторов.

Напомним, что ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Космические бури могут мешать инопланетянам связаться с Землей

Ученые Института SETI пришли к выводу, что неземные цивилизации могут существовать и даже пытаться связаться с Землей. Однако сигналы пришельцев искажаются космической погодой.Результаты анализа астрономов показывают, что солнечные бури и плазменная турбулентность способна расширять диапазон узкополосных сигналов, делая их необнаружимыми для традиционных методов поиска. Проблема обнаружения внеземных сигналовНа протяжении десятилетий астрономы SETI и других исследовательских центров ведут поиски признаки нечеловеческой жизни. Новое исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal.Астрономы SETI Вишал Гаджар и Рейс К. Браун выяснили, почему сигналы внеземных цивилизаций могут оставаться незамеченными. Если передатчик производит узкий луч, он перестает быть таковым, покидая пределы родной системы. Колебания плазмы в звездных ветрах и выбросы корональной массы искажают радиоволны. Они размывают частоту сигнала и снижают его мощность. Энергия распределяется по множеству...
Читать далее
Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS привлекла внимание ученых после трех месяцев тишины

После почти трехмесячного затишья межзвездный объект 3I/ATLAS вновь привлек внимание астрономов.Дело в том, что 16 марта 2026 года комета совершит максимальное сближение с Юпитером, пройдя на расстоянии около 53 миллионов километров от планеты-гиганта. Данная встреча станет последним важным событием в путешествии объекта по Солнечной системе, после чего она навсегда исчезнет из поля зрения земных телескопов.Уникальная траекторияРасстояние в 53 миллиона километров составляет 0,357 астрономической единицы и считается по космическим меркам крайне близким пролетом. Это примерно в полтора раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. Однако с учетом масштабов Солнечной системы комета пройдет буквально по касательной к орбите газового гиганта.Особенность 3I/ATLAS заключается в том, что ее орбита почти идеально лежит в плоскости эклиптики — той самой плоскости, в которой вращаются...
Читать далее

Интересное

дтп ленобласть полиция суд погода кража Россия петербург мигранты праздник женщины ученые задержание штрафы рейтинг скандал ребенок штраф валюта пенсии пенсионеры шоу-бизнес александр дрозденко космос политика аэропорт пулково италия кирилл поляков ксения собчак Александр Колесов билеты самолеты туристы квартира звезды московское шоссе комитет по транспорту парковка сергей миронов инфляция актриса визит рейд выходные Александр Бастрыкин

Новости дня

Новости

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже на 3,5 млн рублей

Наука

Космические бури могут мешать инопланетянам связаться с Землей

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS привлекла внимание ученых после трех месяцев тишины

Новости

Долина снизила гонорары после скандала с продажей квартиры в Хамовниках

Новости

Утром понедельник 16 самолетов не вылетят из Пулково по расписанию

Вне СПб

Полицейские задержали женщину за стрельбу по дому Рианны в Беверли-Хиллз

Вне СПб

Гарри опроверг собственное обвинение в расизме против королевской семьи

Город

Полицейские нашли семь нелегальных мигрантов в хостеле на Шоссе Революции

Наука

Ученые рассказали о судьбе кометы 3I/ATLAS после сближения с Юпитером

Деньги

Индексация страховых пенсий в ближайшие два года превысит уровень инфляции

Новости

В России займутся изучением влияния Лабубу и Хагги Вагги

Новости

Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в российских соцсетях за год

Новости

Жители Йорка требуют стереть имя принца Эндрю из истории города

Новости

Авито назвал самые популярные направления для поездок на 8 марта

Вне СПб

Полина Диброва показала кадры с возлюбленным из Антарктиды

Новости

Авито: петербуржцы все чаще покупают складные смартфоны с рук

Новости

Почему Международный женский день потерял политический подтекст

Ленинградская область

Полиция нашла пистолет и вещества при рейде на стройке ЖК «NEWПитер» в Новоселье

Новости

Авито: почти каждый второй бизнес в России управляется женщиной

Новости

Безруков продолжит руководить Губернским театром после назначения во МХАТ

Вне СПб

Ксения Собчак отреагировала на неожиданный образ супруги Канье Уэста

Новости

Мойка78: Сбер и Академия цифровых технологий подписали соглашение о партнерстве

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-2 туристических направлений февраля

Новости

Авито Работа: продавцы стали быстрорастущей категорией по зарплатам в 2025 году

Новости

Перед судом Петербурга предстанут организаторы сети нелегальных казино

Новости

Режиссер Богомолов поздравил Сергея Безрукова с постом худрука МХАТ

Новости

Двух пациентов с оспой обезьян выписали после лечения в Петербурге

Новости

После скандала с квартирой в Хамовниках часть фанатов отвернулась от Долиной

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb