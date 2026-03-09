В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже на 3,5 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали жителя Владивостока по подозрению в краже сейфа с деньгами и драгоценностями на 3,5 миллиона рублей

Вечером седьмого марта в отделение полиции Петроградского района Северной столицы поступило сообщение о краже из квартиры дома на набережной реки Карповки. Неизвестные похитили сейф с деньгами, часами и ювелирными украшениями.

Ущерб от действий злоумышленников составил около 3,5 миллиона рублей. На месте полицейские изъяли кувалду и болгарку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки было установлено, что 20-летний сын заявителя за три дня до происшествия под влиянием мошенников передал неизвестному ключи от квартиры, поверив в легенду о проведении обыска. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Днем восьмого марта правоохранителя задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний безработный житель Владивостока. В настоящее время полицейские ищут его сообщника.