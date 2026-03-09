Shaman назвал лучший подарок женщинам

Во время концерта в Ледовом дворце Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman заявил, что самый лучший подарок для женщин от него — это подарок, сделанный своим ртом.

Выступление певца состоялось в Ледовом дворце восьмого марта. Программа объединила шоу «30 лет на сцене» и праздничный концерт «Ты моя». Перед началом выступления зрителям раздавали российские флаги. Артист анонсировал мероприятие как романтическую часть к Международному женскому дню и празднование 30-летия творческой деятельности.

Музыкант активно общался с залом, выходил к зрителям и вспоминал работу в ресторане в начале карьеры. В какой-то момент он разыграл сцену заказа песни. Несколько зрительниц передали ему купюры, чтобы он исполнил «Рюмку водки на столе» Григория Лепса. Деньги артист убрал в сапог, но после выступления вернул, объяснив, что брать у женщин в праздник — грех.

«Самый лучший подарок для женщин от меня — это подарок, сделанный своим ртом. То есть песня», — пошутил Дронов.

После этого он исполнил песню «Любимая женщина». В финале концерта прозвучал хит «Я русский», а затем артист вместе с залом исполнил гимн России. Музыкант пообещал вернуться в Петербург 28 ноября, в свой день рождения.