Астрономы предупредили петербуржцев о серии магнитных бурь в марте

Ученые сообщают о серии магнитных бурь после кратковременного затишья. Геомагнитный фон может достигать четырех баллов, возможны ежедневные возмущения.

В ближайшие дни геомагнитная обстановка может измениться. Специалисты сообщают о риске ежедневных магнитных бурь уровня четыре балла в период с 12 по 20 марта. По словам астрономов, возможны корректировки прогноза. Спокойными днями могут стать 10–11 марта, а также 21–22 и 25–29 марта.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие метеозависимых людей. Типичные проявления включают усталость мигрени апатию нарушения сна скачки давления тревожность и снижение концентрации. Также возможно обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и опорно-двигательного аппарата.

Специалисты советуют метеозависимым следить за прогнозами, избегать перегрузок, ограничить жирную и копченую пищу, отказаться от алкоголя, минимизировать стресс и чаще бывать на свежем воздухе.