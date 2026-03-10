Лыжница Багиян принесла второе золото российской сборной на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Багиян заняла первое место в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпиаде в Италии. Она выступает в классе NS1 для спортсменов с нарушением зрения. Ее ведущим стал Сергей Синякин. Победительница показала время 3 минуты 16,1 секунды. Эта золотая медаль стала второй для сборной России на Играх.

Ранее победу в супергиганте одержала горнолыжница Варвара Ворончихина. Всего в активе российской команды четыре награды: два золота и две бронзы.

Напомним, что российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил права Паралимпийского комитета России. Игры в Италии продлятся до 15 марта, в них участвуют шесть россиян.