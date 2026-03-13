Депутаты предложили создать Алиментный фонд для выплат детям

В России могут создать Алиментный фонд и законодательно закрепить минимальный размер выплат на уровне прожиточного минимума.

В Государственную думу было внесено предложение о реформировании системы алиментных выплат. Автором инициативы выступил депутат Сергей Миронов.

Парламентарий предлагает создать Алиментный фонд, который возьмет на себя обязательства по выплатам детям, чьи родители уклоняются от содержания. Минимальный размер алиментов предлагается привязать к прожиточному минимуму.

Миронов пояснил, что государство должно выплачивать компенсацию за недоплаченные алименты, после чего взыскивать эти средства с неплательщиков, но уже с процентами. По его словам, такая мера позволит освободить женщин от многомесячного ожидания денег от бывших супругов и злостных должников.

Депутат сослался на данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым в общедоступном реестре должников числится свыше 300 тысяч человек. Он уверен, что вмешательство государства поможет оперативно решить проблему.

Адвокат Артем Багдасарян в беседе 360.ru назвал идею логичной, но обратил внимание на необходимость продуманного механизма реализации. По его мнению, важно четко разграничивать ситуации, когда родитель действительно не может выплачивать алименты из-за болезни или потери работы, и когда он сознательно уклоняется от обязанностей.

Юрист предостерег от перекладывания родительских обязательств на государственный бюджет и призвал найти надежные способы последующего взыскания долгов.