Авито: крупные IT-компании усиливают программы стажировок

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

Авито открыл набор, в том числе, для студентов и новичков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. на стажировку для разработчиков и тестировщиков. Программа включает направления Backend, Frontend, Android и QA и ориентирована на студентов старших курсов, выпускников технических вузов и прошедших профпереподготовку в IT.

Как сообщили в пресс-службе Авито, стажировка продлится девять месяцев в гибридном или удаленном формате с занятостью от 25 часов в неделю, что позволяет совмещать ее с учебой. Участники получат технику, компенсацию питания, поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний. Руководитель направления по работе с молодежью Авито Татьяна Семина подчеркнула, что компания рассматривает стажировку как полноценный инструмент развития будущих экспертов, где важно с первого дня вовлекать участников в реальные задачи. Заявки принимаются до 26 марта.

Как сообщается на сайте проекта, отбор включает онлайн-тест, практическое задание и интервью. Старт программы — в апреле, лучшие стажеры смогут получить оффер.

Примечательно, что ведущие игроки IT-рынка все чаще делают ставку на системные программы стажировок. Так, провайдер облачных сервисов Selectel запустил масштабную стажировку Career Wave с возможностью работы над реальными продуктовыми задачами. Эта тенденция развивается на фоне общего охлаждения рынка для начинающих специалистов: по данным экспертных изданий, число IT-вакансий в 2025 году сократилось на 13%, а количество резюме выросло на 11%, при этом доля вакансий для специалистов без опыта составляет всего 10-11%.

В этих условиях крупные компании, такие как Авито, стремятся не только отбирать лучших кандидатов, но и взращивать кадры под собственные задачи, интегрируясь в процесс подготовки специалистов еще на стадии их обучения. В Авито также напомнили, что стажировки доступны круглый год по всем направлениям бизнеса, а общая численность сотрудников компании превышает 12 тысяч человек.

Читайте также

Общество

Долина простила хейтеров после скандальной продажи квартиры в Хамовниках

Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась о скандале, связанном с продажей ее квартиры в Хамовниках. Певица сообщила, что простила всех, кто был против нее.Спустя полтора месяца после завершения истории с продажей квартиры в Хамовниках Долина прокомментировала отношение к себе со стороны общественности. В беседе с ТАСС певица заявила, что не держит зла на тех, кто выступал с критикой в ее адрес. По словам артистки, она перевернула эту страницу жизни и движется дальше.Долина предположила, что негативная реакция была спровоцирована и не являлась искренним желанием людей желать ей зла. Она также уверена, что те, кто ранее ее осуждал, со временем снова будут относиться к ней с прежним уважением.После заявления Долиной о всепрощении в социальных сетях появились возмущенные комментарии от пострадавших. Люди...
Читать далее
Общество

Стилист Данилов раскритиковал внешний вид Долиной после скандала с квартирой

По мнению эксперта, нынешний образ Долиной создает впечатление уставшей женщины, которая пытается выглядеть жертвой обстоятельств, а не подчеркивает молодость и свежесть.Критика внешнего видаСтилист Александр Данилов проанализировал образ Ларисы Долиной в недавнем интервью и пришел к выводу, что выбор певицы оказался неудачным.Эксперт обратил внимание на «эффект бабушкиного пучка», опущенные глаза и веки, отметив, что все выглядит изъезженно и измотано. По его мнению, последняя ситуация с квартирой сильно отразилась на артистке. Данилов назвал ошибкой использование «бабушкиных цветов» для подчеркивания молодости, а фиолетовый пиджак только подчеркивает возраст.В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что отсутствие макияжа и зализанный пучок создают образ, который кричит о желании певицы выглядеть жертвой.Прощение и движение впередЛариса Долина в интервью заняла примирительную позицию по отношению к критикам. Певица заявила,...
Читать далее

Новости дня

Общество

Долина простила хейтеров после скандальной продажи квартиры в Хамовниках

Новости

Авито: оверсайз и спортшик стали главными трендами весны в Петербурге

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться «троянским конем» инопланетян

Общество

Жители Донецка любят Петербург и мечтают туда попасть

Транспорт

Петербург передал столице Абхазии десять троллейбусов большого класса

Новости

Мойка78: Аналитики Сбера включили Петербург в топ 10 городов по ипотеке

Общество

В Петербурге задержали двух организаторов подпольного онлайн-казино

Общество

Онколог назвал ранние симптомы рака желудка после новостей о болезни Лерчек

Общество

Владелец «Порше» отсудил у ЖКС в Петербурге полмиллиона за разбитое авто

Деньги

Депутаты предложили создать Алиментный фонд для выплат детям

Деньги

Водители электробусов вошли в топ зарплатных предложений Петербурга

Общество

Жителей Петербурга предупредили о ремонтных работах на станции «Звездная»

Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 63 процента пищевых предприятий Петербурга

Общество

Стилист Данилов раскритиковал внешний вид Долиной после скандала с квартирой

Общество

Исполнитель роли Электроника Торсуев назвал Василия Скромного сказочным актером

Общество

Shaman сможет сохранить сценическое имя благодаря патенту

Транспорт

На ВСМ Москва — Петербург запустят больше 40 высокоскоростных поездов

Ленинградская область

Тарифы на электричество в Ленобласти: власти разъясняют, жители возражают

Общество

В пятницу телеведущая Елена Малышева празднует 65-летний юбилей

Новости

Медиаконференция соберет специалистов из регионов России в Петербурге

Транспорт

Будущих водителей троллейбусов в Петербурге будут учить на два месяца быстрее

Транспорт

На улицы Петербурга выйдут восемь новых низкопольных автобусов

Наука

Столкновение планет в далекой системе раскрыло тайну рождения Луны

Деньги

В апреле социальные пенсии вырастут на 6,8 процента

Общество

Почему пятницу 13-го считают несчастливым днем

Общество

Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о новой волне тепла на выходных

Общество

Арктика и туризм станут темами форума с участием КНР в Петербурге

Деньги

Работодателей могут обязать софинансировать пенсии сотрудников

