Авито: крупные IT-компании усиливают программы стажировок

Авито открыл набор, в том числе, для студентов и новичков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. на стажировку для разработчиков и тестировщиков. Программа включает направления Backend, Frontend, Android и QA и ориентирована на студентов старших курсов, выпускников технических вузов и прошедших профпереподготовку в IT.

Как сообщили в пресс-службе Авито, стажировка продлится девять месяцев в гибридном или удаленном формате с занятостью от 25 часов в неделю, что позволяет совмещать ее с учебой. Участники получат технику, компенсацию питания, поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний. Руководитель направления по работе с молодежью Авито Татьяна Семина подчеркнула, что компания рассматривает стажировку как полноценный инструмент развития будущих экспертов, где важно с первого дня вовлекать участников в реальные задачи. Заявки принимаются до 26 марта.

Как сообщается на сайте проекта, отбор включает онлайн-тест, практическое задание и интервью. Старт программы — в апреле, лучшие стажеры смогут получить оффер.

Примечательно, что ведущие игроки IT-рынка все чаще делают ставку на системные программы стажировок. Так, провайдер облачных сервисов Selectel запустил масштабную стажировку Career Wave с возможностью работы над реальными продуктовыми задачами. Эта тенденция развивается на фоне общего охлаждения рынка для начинающих специалистов: по данным экспертных изданий, число IT-вакансий в 2025 году сократилось на 13%, а количество резюме выросло на 11%, при этом доля вакансий для специалистов без опыта составляет всего 10-11%.

В этих условиях крупные компании, такие как Авито, стремятся не только отбирать лучших кандидатов, но и взращивать кадры под собственные задачи, интегрируясь в процесс подготовки специалистов еще на стадии их обучения. В Авито также напомнили, что стажировки доступны круглый год по всем направлениям бизнеса, а общая численность сотрудников компании превышает 12 тысяч человек.