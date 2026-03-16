Стали известны победители премии «Оскар» в 2026 году

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения «Оскара» Главным победителем стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Лента получила шесть наград включая статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Исторические моменты

Церемония запомнилась несколькими знаковыми событиями. В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» произошла ничья — награду разделили картины «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной». Это третий подобный случай в истории «Оскара» после 1995 и 2013 годов.

Оператор Отем Дюральд Аркапоу за работу над фильмом «Грешники» стала первой женщиной, получившей награду за лучшую операторскую работу. Актриса Эми Мэдиган была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Орудия». Она установила рекорд по самому долгому периоду между первой номинацией и победой — 40 лет.

Главные фавориты и результаты

До церемонии среди фаворитов называли три фильма: «Грешники» Райана Куглера с рекордными 16 номинациями, «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Марти Великолепного» Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли. В итоге «Битва за битвой» получила шесть статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн), лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший кастинг.

В свою очередь «Грешники» взяли четыре «Оскара» — за лучший оригинальный сценарий, лучшую мужскую роль (Майкл Б. Джордан), лучшую музыку и лучшую операторскую работу. Фильм «Франкенштейн» победил в трех номинациях, связанных с визуальным оформлением. В категории «Лучший международный фильм» победила норвежская картина «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

Лучшая мужская и женская роль

Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники», где сыграл сразу двух персонажей — близнецов Смоука и Стэка. Это первый «Оскар» 39-летнего актера, который обошел в напряженной борьбе Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо и других номинантов.

Джесси Бакли была признана лучшей актрисой за роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета». Для нее это вторая номинация и первая победа.

Роли второго плана и другие награды

Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой», став трехкратным обладателем премии. Он вошел в элитный клуб актеров с тремя статуэтками, куда входят Уолтер Бреннан, Дэниел Дэй-Льюис, Джек Николсон и Мэрил Стрип.

Лучшим анимационным фильмом стали «Кей-поп-охотницы на демонов», а лучшей песней — «Голден» из этого же фильма.