Высокая ключевая ставка может сделать депозиты привлекательнее инвестиций

Высокая ключевая ставка Банка России является временной мерой стабилизации экономики и инструментом борьбы с инфляцией.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе RuNews24.ru объяснила, почему Центробанк держит высокую ставку. Регулятор вынужден сдерживать избыточный спрос и стабилизировать финансы. Без контроля инфляции долгосрочные вложения становятся слишком рискованными.

При ставке 15,5% депозиты выгодны для людей, заметила эксперт. Часть денег уходит во вклады, а не в потребление или инвестиции. Но они не пропадают для экономики: банки направляют их на кредитование бизнеса и граждан. Финансовая система работает как посредник между сбережениями и инвестициями.

Кузнецова оценила идею автоматически снижать кредитные ставки вслед за ключевой. Она считает это политическим лозунгом, а не экономикой. На стоимость кредита влияют риски заемщика, инфляция, расходы банков и нормативы, а не только ставка ЦБ. Административное давление на проценты может сократить кредитование и повысить риски.

Эксперт также сомневается в национализации Центробанка. Независимость регулятора является мировым стандартом, который позволяет думать о стабильности, а не о политической выгоде.