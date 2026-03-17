Блогеры формируют моду на психические диагнозы в соцсетях

В социальных сетях набирает популярность тренд на самодиагностику психических расстройств. Россиянам объяснили, почему 80% таких «диагнозов» не подтверждаются при профессиональной проверке и чем это опасно.

Клинический психолог Лидия Иншина в беседе с RuNews24.ru прокомментировала новый тренд. Люди склонны называть усталость депрессией, забывчивость списывают на СДВГ, а перепады настроения принимают за биполярное расстройство. Эксперт подчеркнула, что 80% таких поспешных выводов не выдерживают профессиональной проверки.

Иншина подчеркнула, что 30–40% молодых людей от 18 до 30 лет ставили себе психический диагноз по социальным сетям, но при проверке расстройство подтвердилось лишь у 10–15%. Остальные оказались здоровыми людьми с плохим настроением.

Среди причин популярности этого явления — подражание блогерам, желание исключительности и эхо-камера соцсетей. Алгоритмы заполняют ленту контентом о расстройствах, создавая иллюзию их всеобщности, добавила эксперт.

По словам психолога, настоящая депрессия длится от двух недель и проявляется постоянным плохим настроением, неспособностью радоваться, усталостью после сна, нарушением аппетита и сна. Не является депрессией грусть после расставания, усталость после аврала или обычная рассеянность.

Эксперт обратила внимание, что в социальных сетях наиболее популярен самодиагноз СДВГ. Реальное расстройство встречается у 2,5% взрослых, хотя симптомы находят у себя 40% пользователей. Это врожденное состояние, связанное с дефицитом дофамина, а не с обычной усталостью или забывчивостью.

Мода на надуманные диагнозы обесценивает истинные заболевания, провоцирует самолечение и приводит к потере драгоценного времени. Психолог рекомендует при любых сомнениях обращаться к специалисту, а не полагаться на алгоритмы социальных сетей.