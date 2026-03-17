Блогеры формируют моду на психические диагнозы в соцсетях

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В социальных сетях набирает популярность тренд на самодиагностику психических расстройств. Россиянам объяснили, почему 80% таких «диагнозов» не подтверждаются при профессиональной проверке и чем это опасно.

Клинический психолог Лидия Иншина в беседе с RuNews24.ru прокомментировала новый тренд. Люди склонны называть усталость депрессией, забывчивость списывают на СДВГ, а перепады настроения принимают за биполярное расстройство. Эксперт подчеркнула, что 80% таких поспешных выводов не выдерживают профессиональной проверки.

Иншина подчеркнула, что 30–40% молодых людей от 18 до 30 лет ставили себе психический диагноз по социальным сетям, но при проверке расстройство подтвердилось лишь у 10–15%. Остальные оказались здоровыми людьми с плохим настроением.

Среди причин популярности этого явления — подражание блогерам, желание исключительности и эхо-камера соцсетей. Алгоритмы заполняют ленту контентом о расстройствах, создавая иллюзию их всеобщности, добавила эксперт.

По словам психолога, настоящая депрессия длится от двух недель и проявляется постоянным плохим настроением, неспособностью радоваться, усталостью после сна, нарушением аппетита и сна. Не является депрессией грусть после расставания, усталость после аврала или обычная рассеянность.

Эксперт обратила внимание, что в социальных сетях наиболее популярен самодиагноз СДВГ. Реальное расстройство встречается у 2,5% взрослых, хотя симптомы находят у себя 40% пользователей. Это врожденное состояние, связанное с дефицитом дофамина, а не с обычной усталостью или забывчивостью.

Мода на надуманные диагнозы обесценивает истинные заболевания, провоцирует самолечение и приводит к потере драгоценного времени. Психолог рекомендует при любых сомнениях обращаться к специалисту, а не полагаться на алгоритмы социальных сетей.

Читайте также

Общество

После скандала с квартирой Долина подала новый иск на 176 млн рублей

Народная артистка Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четверым фигурантам дела о мошенничестве. Певица требует взыскать с злоумышленников 176 миллионов рублей. Ответчики выполняли роль курьеров и дроперов в схеме хищения денег артистки.Квартирный вопросДело о квартире Ларисы Долиной получило новый поворот. Певица потеряла элитное жилье в центре Москвы за 124 миллиона рублей и теперь требует компенсацию с прямых участников аферы.По версии следствия, злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили артистку продать жилье и передать вырученные средства. В итоге квартира была продана, деньги исчезли, а Долина осталась с видеообращением, где назвала действия мошенников изощренными и спланированными.Сумма нового иска превышает стоимость проданной недвижимости и составляет 176 миллионов рублей. Предположительно, в эту сумму включены не только прямые убытки, но и...
Читать далее
Наука

Ученые назвали точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Юпитера 16 марта в 15:20 по московскому времени. Инопланетный объект окажется на расстоянии 53,6 миллиона километров от газового гиганта.Точное время и расстояние сближенияСогласно расчетам космических агентств, прохождение небесного тела на минимальном расстоянии от Юпитера произойдет в понедельник в 15.20 по московскому времени. Комета подошла к газовому гиганту на 53,6 миллиона километров.По земным меркам это серьезная дистанция, однако в масштабах Солнечной системы такое сближение ученые называют исключительно близким. Точка рандеву почти идеально совпала с границей сферы Хилла, где гравитация Юпитера доминирует над солнечной. Скорость небесного тела на данный момент превышает 65 километров в секунду.Будущие перспективыИсследователи подчеркивают невозможность перехвата объекта с подобными характеристиками при нынешнем уровне развития технологий. Ученые полагают при этом что...
Читать далее

Новости дня

Новости

«АльфаСтрахование» запустило страхование посуточной аренды на платформе Авито

Новости

В Санкт-Петербурге ищут баланс между школьными оценками и детством

Общество

Подмосковье готовится к паводку после снежной зимы

Транспорт

Опыт профориентации «Горэлектротранса» оценили на всероссийском уровне

Общество

Жених Лерчек поддержал ее после диагноза рака желудка

Деньги

Кому положены доплаты к пенсии в 2026 году

Общество

Прокуратура требует компенсации для пенсионера за падение на улице Турку

Общество

В Петербурге предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Общество

Россияне не уходят из Телеграма на фоне финальной стадии блокировки

Общество

Маша Распутина заявила об угрозе выселения из-за конфликта мужа с бывшей женой

Транспорт

С пятницы автобусный маршрут № 231 продлят до улиц Кошкиной и Чернышева

Общество

Суд подтвердил проживание петербурженки в блокадном Ленинграде

Общество

Национализированное «Южуралзолото» выставили на продажу

Общество

В Госдуме предложили упразднить патентную систему для мигрантов

Общество

Замедление домашнего интернета не затронет обычных пользователей

Общество

Депутаты опровергли слухи о налоге на выезд за границу

Общество

Геймеры смогут получить фотореалистичное игровое освещение в 2026 году

Наука

Ученые нашли связь между малыми РНК и продолжительностью жизни

Общество

После снятия домашнего ареста Лерчек обратилась к подписчикам

Транспорт

С начала 2026 года малый бизнес Петербурга привлек больше 1 млрд рублей

Наука

Ученые нашли способ сделать хлеб полезнее с помощью кожуры грейпфрута

Общество

Кабмин одобрил поправки о выдворении иностранцев за экстремизм

Деньги

Часть россиян получат повышенные пенсии с апреля 2026 года

Наука

Астрономы нашли новый способ измерения скорости расширения космоса

Общество

После скандала с квартирой Долина подала новый иск на 176 млн рублей

Наука

Ученые назвали точное время пролета межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Юпитера

Общество

Электромобили могут стать шансом для развития российского автопрома

Общество

Колесов предупредил петербуржцев о похолодании и дождях в середине недели

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

