Опыт профориентации «Горэлектротранса» оценили на всероссийском уровне

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» представили программу воспитания и ранней профориентации на Дальневосточном образовательном форуме во Владивостоке.

Детский оздоровительный лагерь «Зарница принял участие в Дальневосточном образовательном форуме «Детский отдых в образовательном пространстве России». Мероприятие прошло в Доме Правительства Приморского края во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Директор «Зарницы» Дмитрий Лебедев презентовал коллегам авторскую программу предприятия, включающую раннюю профориентацию. Разработку высоко оценили на всероссийском уровне, а Лебедева наградили медалью «За заслуги в образовании».

Также стало известно, что корреспонденты Медиацентра ДОЛ «Зарница» получили награды в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Глава транспортного ведомства Денис Минкин лично вручил ребятам благодарственные письма, сладкие наборы и сувениры с символикой корпоративной газеты.

Напомним, что в лагере «Горэлектротранса» проводят лекции и мастер-классы о городском электрическом транспорте. Специалисты организуют для детей посещение производственных объектов, музеев, трамвайных и троллейбусных парков.