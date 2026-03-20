Петербуржцы могут узнавать об изменениях в работе транспорта с помощью чат-бота

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем Телеграм-канале сообщил, что в мессенджере «Макс» работает чат-бот, который информирует петербуржцев о плановых и внеплановых изменениях в работе общественного транспорта.

Поляков отметил, что пользователи могут оформить подписку на новости по одному или нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам. Также в боте доступна оперативная информация о работе метрополитена. Уведомления об изменениях на выбранных направлениях приходят автоматически.

В случае закрытия станции или участка линии метро чат-бот предлагает удобные маршруты наземного транспорта до ближайших работающих станций.

