В Люберцах модернизируют 12 водозаборных узлов в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в Люберецком округе модернизируют 12 водозаборных узлов, что позволит улучшить качество питьевой воды для 274 тысяч жителей.

За последние десять лет в Люберцах уже реконструировали десять водозаборных узлов. В результате качество водоснабжения удалось повысить для 140 тысяч человек. Работа в этом направлении продолжается, сообщает 360.ru.

В ближайшие годы планируется обновить еще 12 объектов, обеспечивающих водой свыше 274 тысяч жителей округа. Как отметил глава муниципалитета Владимир Волков, в государственную программу модернизации вошли ключевые объекты, включая водозаборный узел «Звездочка» в Мотяково и два узла в Дзержинском.

Также предусмотрено строительство нового водовода по улице Гоголя в Томилино. При определении приоритетности объектов учитываются результаты обследований специалистов и обращения жителей.