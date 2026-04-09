Минэк предложило закрепить единые правила ценообразования на маркетплейсах

Министерство экономического развития предложило закрепить в новом меморандуме принцип единой цены товара на маркетплейсах. Документ также предусматривает равные права российских и иностранных продавцов и запрет на санкции за отказ продавца от скидок.

Минэкономразвития направило в администрацию президента и участникам рынка проект обновленного меморандума цифровых платформ. Документ носит добровольный характер. В нем предлагается закрепить единые правила ценообразования, открытые программы лояльности банков, возможность продавца отказаться от скидок без санкций, а также установить прозрачные условия возврата и отказа от товара.

В новом проекте Минэк предложил расширить число участников до десяти, включая представителей традиционного ритейла и банков. Критерии участия: годовой оборот больше 500 миллиардов рублей и аудитория свыше 15 миллионов человек.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что платформы становятся значимой частью экономики и постепенно превращаются в олигополию. Это создает напряжение для остальных участников рынка. Сейчас действует двухуровневая система регулирования. Закон о платформенной экономике вступит в силу с 1 октября, а добровольный меморандум позволяет постепенно формировать обязательные практики.

Меморандум закрепляет четыре принципа единой цены. Цена не увеличивается при оформлении заказа, доступна без выполнения дополнительных условий, не скрыта визуально и раскрыта в доступной форме. Подписанты должны соблюдать недискриминационный доступ к программам стимулирования и размещать информацию о правилах присоединения в открытом доступе.

Минэк также предложил запретить прямые скидки банков, привязанные к способу оплаты. ЦБ назвал такие акции скрытой формой конкурентной борьбы. В ноябре 2025 года регулятор предложил запретить различие цены товара в зависимости от способа оплаты. Новая версия документа направлена в администрацию президента, ФАС, ЦБ и участникам рынка.

