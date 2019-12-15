Васильева не советуют задавать что-либо школьникам на каникулы

Она просит не перегружать детей и дать им возможность отдохнуть.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает «Российская газета». Министр просвещения России Ольга Васильева в преддверии новогодних каникул обратилась к учителям – она попросила их не задавать школьникам домашнее задание, чтобы дети могли отдохнуть и перезагрузиться.

Васильева отметила, что многие школьники не в силах сами разобраться с новым материалом, а родители часто не могут помочь. Министр, ссылаясь на международные исследования, напомнила, что дети теряют функциональную грамотность, так что им сложно применять полученные знания на практике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласть прибыла министр просвещения РФ Ольга Васильева. На экскурсию отправились также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.