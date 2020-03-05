Эксперты выяснили насколько шумно в Петербурге

Эксперты выяснили насколько шумно в Петербурге
Шум - особенность крупного города, в котором кипит жизнь. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Замеры шума велись на улице и в разных видах транспорта.

Шумный ли город на Неве выяснил специалист экологической экспертизы Антон Алексахин. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Рекордно громким оказался Невский проспект, что даже не удивляет. На нем значение шума составил 79дБ, а норма — 55дБ. Но, стоит уточнить, что вреда не будет, если не находиться продолжительно среди громкого центра города. Машина не является надежным спасителем от громких звуков. При открытом окне значение находится на уровне 70 дБ, а при закрытом меньше всего на 10 дБ. При таких значениях шума у водителей транспортных средств может теряться концентрация внимания.

В метро же шумнее всего, поэтому опасность для слуха уже имеет место быть. Там значение равняется 85 дБ. Данный показатель значительно превышает норму шума, которая установлена для помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме прокомментировали идею о запрете шуметь днем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
город метро невский проспект уровень шума
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украинская певица поддержавшая Little Big объяснила свои слова
В Киеве считают, что причиной эпидемии коронавируса стала утечка из ...
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
Эксперты выяснили насколько шумно в Петербурге
Возле метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин
В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте
В офисе IT-компании в Московском районе проходят обыски