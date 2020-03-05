Эксперты выяснили насколько шумно в Петербурге

Замеры шума велись на улице и в разных видах транспорта.

Шумный ли город на Неве выяснил специалист экологической экспертизы Антон Алексахин. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Рекордно громким оказался Невский проспект, что даже не удивляет. На нем значение шума составил 79дБ, а норма — 55дБ. Но, стоит уточнить, что вреда не будет, если не находиться продолжительно среди громкого центра города. Машина не является надежным спасителем от громких звуков. При открытом окне значение находится на уровне 70 дБ, а при закрытом меньше всего на 10 дБ. При таких значениях шума у водителей транспортных средств может теряться концентрация внимания.

В метро же шумнее всего, поэтому опасность для слуха уже имеет место быть. Там значение равняется 85 дБ. Данный показатель значительно превышает норму шума, которая установлена для помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме прокомментировали идею о запрете шуметь днем.