В Петербург вернутся дожди

В Петербург вернутся дожди
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 3 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, утром и днем пройдут кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, на побережье Финского залива — местами до плюс 11 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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