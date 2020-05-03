В Петербург вернутся дожди

В воскресенье, 3 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, утром и днем пройдут кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, на побережье Финского залива — местами до плюс 11 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.