В Петербурге 9 июня жара может превысить 30 градусов

Во вторник, 9 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза.

Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его прогнозу, погоду во вторник сформирует фронтальный раздел, который вытянется в меридиональном направлении у западных границ региона.

Температура воздуха будет колебаться от + 29 до + 31 градуса, в Ленобласти воздух может прогреться до 32 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.