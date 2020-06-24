В Параде Победы на Дворцовой площади приняли участие 4,5 тысяч военнослужащих

В Петербурге на Дворцовой площади прошел Парад Победы, в котором приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

В механизированной колонне были представлены более ста единиц новейшей военной и специальной техники, в том числе легендарный танк Т-34, экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Над городом пролетели вертолет Ми-26, звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».

Парад Победы начался в 10:00 с минуты молчания. Сотни людей почтили память героев Великой Отечественной войны, которые сражались за Родину. Вечером в городе прогремит праздничный салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 23:00 орудия у стен Петропавловской крепости дадут 30 залпов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 июня в Петербурге состоится парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть дорог перекрыли накануне, проезд уже недоступен по Миллионной улице, Дворцовой набережной, набережной Зимней канавки и другим улицам.