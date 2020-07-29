Петербуржец проплыл рекордные 45 км по Ладоге за 16 часов

Петербуржец проплыл рекордные 45 км по Ладоге за 16 часов
Пловец установил рекорд. Фото: ЛенТВ24

Житель Петербурга Михаил Жидких установил рекорд России по плаванию на открытой воде. За 16 часов он проплыл 45 км по Ладоге.

Жидких оказался на четыре часа быстрее предыдущего рекордсмена, сообщает lentv24.ru. Свой путь он начала у Сортавалы. Остановок пловец не делал, но каждые полчаса пил протеиновую смесь. В пути его сопровождал катер с врачом.

Спортсмен считает, что ему повезло с погодой. Останавливаться на достигнутым он не собирается. Жидких намерен установить новый рекорд России и проплыть 75 км по Ладожскому озеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили мировой рекорд по самому массовому исполнению российского гимна. Более 8 тыс. музыкантов в составе сводного оркестра исполнили гимн на стадионе «Газпром Арена». Задействованы были 200 хоров и 181 оркестр.

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