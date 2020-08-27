Петербургская полиция получит сотню служебных авто

Петербургская полиция получит сотню служебных авто
Машины будут оснащены специальными системами. Фото: Baltphoto

«Антивзяточные» авто по-особенному оборудованы.

Дорожно-патрульная служба Санкт-Петербурга получит около сотни «антивзяточных» авто. Отмечается, что в них можно будет следить за всем, что происходит внутри машины, так как они оборудованы системами наблюдения и звукозаписи. Об этом пишет 47news. На данный момент необычные автомобили стоят на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Бергольц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что служебная собака помогла полиции найти тайник с наркотиками в доме в Парголово. Участниками организованной группы, хранившей и распространявшей метадон и кокаин, оказались 60-летний выходец из Закавказья и 39-летняя петербурженка. Оба в прошлом были судимы за кражи и незаконный оборот наркотиков.

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Петербургская полиция получит сотню служебных авто