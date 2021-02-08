Мужчину с активированной гранатой задержали на Светлановском

Полицейские задержали мужчину с гранатой в Петербурге. Место оцепили.

Об этом стало известно вечером понедельника, 8 февраля. Неизвестный горожанин сам же вызвал спецслужбы. Около 21:00 он был задержан у дома №90 на Светлановском проспекте.

Как сообщил 78.ru, мужчина рассказал, что снаряд ему сунул в руку брат и выдернул чеку. Тот так и остался с ней стоять — смог только дозвониться до правоохранителей.

Боеприпас изъяли и переместили на безопасное расстояние. В итоге оказалось, что брат зло пошутил — боеприпас оказался учебным, или попросту муляжом.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале у гражданина нашли предмет, похожий на гранату.