Мужчину с активированной гранатой задержали на Светлановском

Мужчину с активированной гранатой задержали на Светлановском
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали мужчину с гранатой в Петербурге. Место оцепили.

Об этом стало известно вечером понедельника, 8 февраля. Неизвестный горожанин сам же вызвал спецслужбы. Около 21:00 он был задержан у дома №90 на Светлановском проспекте.

Как сообщил 78.ru, мужчина рассказал, что снаряд ему сунул в руку брат и выдернул чеку. Тот так и остался с ней стоять — смог только дозвониться до правоохранителей.

Боеприпас изъяли и переместили на безопасное расстояние. В итоге оказалось, что брат зло пошутил — боеприпас оказался учебным, или попросту муляжом.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале у гражданина нашли предмет, похожий на гранату.

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