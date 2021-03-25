Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с пятью странами

Регулярные рейсы появятся, например, с Германией.

Власти России приняли решение о возобновлении авиасообщения с пятью странами. Самолет из страны будут летать в Германию, Шри-Ланку, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

В некоторые страны самолеты будут летать один раз в неделю, в другие – несколько раз. Также известно о намерении увеличить количество рейсов в Кубу, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.

Напоминаем, что авиасообщение со всеми странами прекратили в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Сейчас в связи с улучшением эпидемиологической обстановкой у людей появилась возможность путешествовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черногории рассказали, когда планируется открытие авиасообщения с Россией. Прямые рейсы хотят восстановить через полтора месяца.