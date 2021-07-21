Главный военно-морской парад в Петербурге состоится, но без зрителей

Посмотреть на происходящее можно будет благодаря трансляции.

В Санкт-Петербурге 25 июля состоится Главный военно-морской парад. В Роспотребнадзоре отметили, что зрители не смогут посетить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Всех желающих просят наблюдать за происходящим на парад в трансляции.

Отмечается, что доступ к местам проведения парада ограничат, так что ехать туда нет смысла. В мероприятии примут участие воздушные суда, корабли и катера, подводные лодки и более четырех тысяч военнослужащих. На парад также прибудет президент России Владимир Путин, который старается его никогда не пропускать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада.