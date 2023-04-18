В России выявлен новый штамм коронавируса

Что ж, кажется, классический коронавирус уже не в моде, да и «омикроны» и «кракены» уже тоже отстают от последних трендов. По информации российских медиков, выявлены первые случаи заражения новым штаммом — «арктур».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, медики считают, что этот штамм более заразен, чем омикрон.

При этом несмотря на то, что он обладает высокой контагиозностью, патогенным его назвать нельзя. Ввиду этого в России пока не планируется вводить специальные ограничительные антиковидные меры.

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