Мошенники в России используют vCard-файлы для обмана

В Санкт-Петербурге и других регионах России отмечается рост случаев мошенничества с использованием файлов vCard.

По информации Tekegram-канала SNOS Call Centr, злоумышленники рассылают такие файлы через мессенджеры и СМС, маскируя их под сообщения от банков, государственных структур, служб доставки и даже знакомых.

Файлы с расширением .vcf обычно содержат контактные данные (имя, номер телефона, электронная почта, адрес) и предназначены для быстрого добавления информации в телефонную книгу. Однако мошенники нашли способ использовать этот формат для подмены уже существующих контактов или добавления новых, выдавая себя за представителей организаций или близких людей.

Пользователи получают сообщения, в которых предлагается открыть вложенный файл, чтобы узнать важную информацию, подтвердить заказ или получить детали по какому-либо вопросу. После открытия файла смартфон предлагает сохранить новый контакт или обновить уже имеющийся. В результате в телефонной книге может появиться фальшивый номер, который будет отображаться под именем настоящей организации или знакомого.

Эксперты предупреждают, что такая схема позволяет мошенникам в дальнейшем связываться с жертвой, представляясь, например, сотрудником банка или службы поддержки. Пользователь, не подозревая подмены, может довериться злоумышленнику и передать ему конфиденциальные данные или перевести деньги.

Специалисты советуют проявлять осторожность при получении файлов .vcf, особенно если они приходят от неизвестных отправителей или содержат подозрительные просьбы. Не рекомендуется открывать такие вложения без предварительной проверки, а при малейших сомнениях лучше связаться с отправителем по другому, проверенному каналу связи.

В случае подозрения на мошенничество рекомендуется обратиться в полицию и сообщить о попытке обмана. Важно помнить, что современные технологии позволяют злоумышленникам использовать все более изощренные методы, поэтому бдительность остается главным инструментом защиты.