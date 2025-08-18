Петербуржец выиграл суд у компании за срыв поставки кухонного гарнитура

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга обязал мебельную компанию «Триумф» выплатить покупателю свыше 310 тысяч рублей за срыв поставки кухонного гарнитура и продажу товара с дефектами.

Согласно материалам дела, в 2023 году истец заключил с ответчиком договор на приобретение кухонного гарнитура стоимостью 295,3 тысячи рублей, внеся предусмотренную соглашением предоплату. Однако компания нарушила условия контракта, не соблюдя установленные сроки поставки.

При приемке товара покупатель обнаружил существенные дефекты. Направленная в адрес продавца претензия с требованием компенсировать убытки и выплатить неустойку осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно статье закона, об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств, компания должна выплатить 179,8 тысячи рублей в качестве неустойки.

Кроме того, ответчик обязан возместить истцу расходы на юридические услуги 27 тысяч рублей, судебные издержки 365 рублей и компенсировать моральный вред в размере 5 тысяч рублей.

Также суд назначил штраф в размере 50% от взысканной суммы — 92,4 тысячи рублей. По закону эти деньги получит потребитель. В итоге общий размер выплат составил больше 310 тысяч рублей.