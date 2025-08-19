Космонавт Рязанский раскрыл методику борьбы со стрессом в критических ситуациях

Летчик-космонавт Сергей Рязанский в ходе выступления на Международном фестивале креативных индустрий обозначил ключевые методы противодействия профессиональному выгоранию и стрессу.

Когда Рязанский возглавлял проект «Всероссийское движение школьников», в его команде было свыше 3200 человек. На основе этого опыта он разработал практический подход к поддержанию эффективности сотрудников.

При выборе ключевых специалистов Рязанский обращал особое внимание на наличие у кандидата хобби. По его мнению, наличие увлечения, не связанного с работой, говорит о способности человека переключаться и помогает избежать эмоционального истощения. Как руководитель он считал важным создавать условия, в которых сотрудники могли бы находить время и силы для своих увлечений. Это повышает устойчивость и продуктивность коллектива.

В беседе с «ФедералПресс» космонавт отметил, что стресс изначально — это позитивная реакция, расширяющая границы возможностей. Однако древний физиологический механизм, который должен спасать жизнь через борьбу или бегство, часто срабатывает в современных ситуациях, не несущих прямой угрозы. Это может как парализовать, так и мобилизовать человека.

В качестве примера управления такой реакцией Рязанский привел парашютную подготовку космонавтов, где в условиях свободного падения необходимо решать логические задачи и сохранять тело абсолютно расслабленным для контроля позы. Этот навык позволяет в дальнейшей профессиональной деятельности в критический момент абстрагироваться от паники, сконцентрироваться на отработанном алгоритме действий и отложить адреналиновую реакцию на период после разрешения ситуации.