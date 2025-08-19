Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к «Титанику»

Неизвестный миллиардер заплатит 10 миллионов долларов за участие в первой экспедиции к обломкам «Титаника».

Анонимный миллиардер стал инициатором и спонсором первой экспедиции к месту крушения пассажирского лайнера «Титаник» после трагического инцидента с батискафом «Титан» в июне 2023 года. По информации New York Post, стоимость погружения составляет 10 миллионов долларов.

Как сообщают источники издания, экспедиция планируется в ближайшие недели. При этом личность участника остается неизвестной. Однако по данным инсайдеров, это публично известная персона.

Напомним, что два года назад подводный аппарат «Титан» от компании OceanGate потерпел крушение во время погружения к останкам знаменитого лайнера в Атлантическом океане. Инцидент привел к гибели всех пяти человек на борту, включая двух членов экипажа.