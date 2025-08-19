Техническое открытие станции метро «Юго-Западная» может состояться в 2025 году

Техническое открытие станции метро «Юго-Западная» в Красносельском районе Санкт-Петербурга может состояться в 2025 году.

Параллельно район готовится к вводу в эксплуатацию детско-юношеской спортивной школы «Старт-Арена» в 2026 году, рассчитанной на 465 посещений в смену. Данный объект будет включать современные тренажерные залы, бассейны с трибунами и ледовую арену, а его функционирование потребует финансирования в размере свыше 615 миллионов рублей.

Для решения проблемы дефицита мест в образовательных учреждениях запланировано оснащение восьми новых объектов, в числе которых четыре детских сада общей вместимостью 915 мест и школа на 550 мест, расположенная на улице Добровольцев.

Общий объем дополнительного финансирования, необходимого для реализации инфраструктурных проектов Красносельского района, составляет 5,7 миллиарда рублей.