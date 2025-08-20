Кирстен Данст рассматривает участие в сиквеле Майнкрафт для заработка

Кирстен Данст выразила готовность принять участие в сиквеле фильма «Майнкрафт» по финансовым соображениям.

Актриса, известная по работам в авторском кино, призналась, что иногда выбирает коммерческие проекты ради обеспечения семьи.

По данным издания «Петербург2», Данст объяснила свое решение любовью детей к первой части фильма и желанием достичь материальной стабильности. Несмотря на преимущественный выбор сложных ролей у режиссеров уровня Софии Копполы и Ларса фон Триера, актриса не исключает участия в массовых проектах. Именно они, по мнению актрисы, позволяют заработать большие деньги.

Первый фильм «Майнкрафт» собрал в мировом прокате 955 миллионов долларов, став одним из самых кассовых релизов года. В ближайших планах Данст — участие в криминальной комедии «Roofman» Дерека Сианфрэнса вместе с Ченнингом Татумом.