Прокуратура выявила нарушения при капитальном ремонте кровли

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку качества капитального ремонта кровли в многоквартирном доме на улице Заставской.
В ходе контрольных мероприятий с участием специалистов Государственной жилищной инспекции и представителей Фонда капитального ремонта были выявлены серьезные нарушения в работе подрядной организации.
По информации пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, установлены факты ненадлежащего выполнения ремонтных работ на кровле жилого дома. Надзорное ведомство внесло представления в адрес Фонда капитального ремонта и подрядчика ООО «Импульс» с требованием устранить выявленные недостатки.
В настоящее время осуществляется контроль за рассмотрением актов прокурорского реагирования и фактическим устранением нарушений. Проверка проводилась с привлечением всех заинтересованных сторон, включая управляющую компанию и представителей подрядной организации.