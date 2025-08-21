Акции «Самолета» обвалились на 12% после обысков в офисах

Акции группы компаний «Самолет» продемонстрировали резкое падение на Московской бирже 21 августа, потеряв более 12% стоимости на фоне новостей о проведении обысков в офисах застройщика.

По данным Следственного комитета Санкт-Петербурга, уголовные дела возбуждены по жилым комплексам «Новый Колпино» и «Курортный Квартал» из-за срыва сроков сдачи объектов.

Как сообщает РБК, следствие установило, что руководство компании получило средства дольщиков по договорам участия, но не выполнило обязательства по вводу домов в эксплуатацию в установленные законом сроки. К полудню котировки несколько восстановились, однако продолжали торговаться с падением более 6% на уровне 1176 рублей за акцию.

Группа компаний «Самолет» стала публичной в октябре 2020 года, разместив на бирже 5,1% акций по цене 950 рублей за штуку и привлекши 2,9 миллиарда рублей инвестиций. Текущее падение котировок стало одним из наиболее значительных с момента первичного размещения акций компании.