Володин предложил запретить релокантам работать в госорганах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой запретить трудоустройство в государственных органах и компаниях гражданам, покинувшим Россию после начала специальной военной операции и решившим вернуться.

В своем канале в мессенджере MAX спикер нижней палаты парламента охарактеризовал таких людей как предателей страны.

По информации из канала Володина, он считает невозможным допуск к государственной и муниципальной службе лиц, совершивших, по его мнению, подлый поступок по отношению к родине. Особое внимание уделяется представителям шоу-бизнеса, которые не должны рассчитывать на теплый прием при возвращении.

Данная позиция частично контрастирует с заявлением главы Россотрудничества Евгения Примакова, который призвал не записывать в предатели всех уехавших граждан. Примаков отмечал, что многие релоканты сохраняют связь с Россией и посещают русские культурные центры за рубежом.