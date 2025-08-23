Школьница госпитализирована после передозировки наркотическими средствами

В Выборге ученица девятого класса была доставлена в больницу с признаками отравления ненаркотическими лекарственными средствами.

Инцидент произошел 19 августа примерно в 17:00, когда школьница находилась дома и жаловалась на боль в животе. В следующие четыре часа она приняла десять таблеток обезболевающего, после чего ей резко стало хуже и понадобилась экстренная медицинская помощь.

Из-за тяжелого состояния пациентку поместили в отделение реанимации. Спустя два дня, после оказания неотложной помощи и стабилизации состояния, девочку перевели для дальнейшего лечения и наблюдения в городскую больницу.

В настоящее время медицинский персонал продолжает наблюдение за состоянием пациентки и проводит необходимые диагностические процедуры, сообщает 78.ru.

Правоохранительные органы и медицинские работники устанавливают обстоятельства произошедшего, включая причины, побудившие несовершеннолетнюю принять большое количество обезболивающего препарата.