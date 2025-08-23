Бастрыкин взял на контроль дело о нападении с ножом в Северной столице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении с ножом в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на почве дорожного конфликта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить детальный отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения с ножом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил инцидент, произошедший в результате дорожного конфликта. По информации в социальных сетях, граждане одной из стран ближнего зарубежья напали на мужчину с холодным оружием на территории Северной столицы.

Исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Марии Парастаевой поручено доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.