Женщина пострадала при пожаре в квартире на Мгинской улице

На Мгинской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга тушили пожар в коммунальной квартире. Возгорание привело к тому, что пострадала женщина. Ее пришлось срочно отправить на лечение в больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков. О состоянии ее здоровья ничего не сообщается.

Инцидент произошел 25 августа вечером в многоквартирном жилом доме по указанному адресу.

Возгорание возникло в одной из комнат пятикомнатной квартиры, где на ограниченной территории происходило горение предметов интерьера. Огонь распространился на один квадратный метр перед тем, как был локализован спасателями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, для тушения привлекались три единицы спецтехники и пятнадцать сотрудников. В результате пожара пострадала женщина, которую доставили в лечебное учреждение.