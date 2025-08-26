Сергей Цыганок рассудит матч Кубка России между «Зенитом» и «Оренбургом»

В матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Оренбургом» главным арбитром назначен Сергей Цыганок.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. По данным статистики, это будет четвертая игра под руководством Цыганка с участием «Зенита». В предыдущих трех матчах петербургский клуб одержал одну победу и потерпел два поражения. Для «Оренбурга» арбитр оказался менее благоприятным: в трех играх под его руководством команда не набрала ни одного очка.

В судейскую бригаду войдут ассистенты Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону и Александр Туркин из Воронежа. Работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет обеспечивать Владимир Москалев.

После двух туров группового этапа «Зенит» возглавляет группу А с шестью очками, тогда как «Оренбург» занимает вторую позицию с тремя очками. Параллельно в другой игре группы сыграют грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин».