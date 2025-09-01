Участник программы «Время героев» в Петербурге начал практику в Комтрансе

Участник кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» Александр Верюжский начал практику в Комитете по транспорту.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, стажировка продлится с 1 по 12 сентября. Ранее с Верюжским встретился вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Это уже не первое взаимодействие комитета с данной программой. В июне состоялось совещание с участниками проекта, в ходе которого они изучали принципы стратегического планирования и государственного управления на примере работы транспортного ведомства. Программа предусматривает обмен опытом с действующими руководителями.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и готовит высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции. Участники получают знания, которые в дальнейшем смогут применить на новых местах работы.