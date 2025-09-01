Городскому автобусу Петербурга исполнилось 99 лет

Санкт-Петербург отмечает 99-летие с момента запуска регулярного автобусного движения.

Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, первые автобусы вышли на линии Ленинграда 1 сентября 1926 года.

Первый маршрут соединил Детскосельский вокзал, который сейчас называется Витебским, и сад Трудящихся, известный сегодня как Александровский сад. На линию вышли три машины на грузовых шасси Vomag, собранные на Авторемонтном заводе номер 2. Каждый автобус имел только 24 сидячих места для пассажиров.

За прошедшие десятилетия транспортная система города значительно расширилась. От трех машин и одиннадцати водителей она выросла до разветвленной сети маршрутов с современным подвижным составом. Завтра, 2 сентября, в честь юбилейной даты пройдет акция «Ленинградский рейс» с демонстрацией исторического транспорта.