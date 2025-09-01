Маркетплейсы забрали клиентов у школьных базаров и гипермаркетов

Гипермаркеты Санкт-Петербурга столкнулись с беспрецедентным снижением спроса на школьные товары в преддверии нового учебного года.

Как сообщает Мойка78, традиционный ажиотаж перед 1 сентября практически отсутствовал — торговые залы оставались полупустыми, несмотря на широкий ассортимент канцелярских принадлежностей и школьной формы со скидками до 50%.

Основной причиной изменения потребительского поведения стал массовый переход покупателей к маркетплейсам. По данным издания, россияне закупили на двух крупнейших онлайн-платформах канцелярских товаров на 3 млрд рублей, что на 1 млрд превышает показатели прошлого года. Онлайн-площадки предложили более широкий выбор и привлекательные цены.

Дополнительным фактором стало введение новых ГОСТов для школьной формы с 1 июля, установивших единые требования к качеству и безопасности одежды. Гипермаркетам физически невозможно предоставить сравнимый с маркетплейсами ассортимент моделей, соответствующих новым стандартам.