В Петербурге эвакуировали 800 разукомплектованных автомобилей

За восемь месяцев 2025 года на специализированные стоянки Санкт-Петербурга было перемещено около 800 разукомплектованных автомобилей.
Эвакуацией занимается городское Агентство внешнего транспорта, которое находится в ведении местного Комитета по транспорту.
Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, работа с такими транспортными средствами требует от специалистов особой квалификации и применения нестандартных методов. Особую сложность представляет эвакуация в условиях плотной застройки исторического центра города. В ходе недавнего рейда в Центральном районе со двора на набережной канала Грибоедова убрали автомобиль без стекол и дверных замков, который вызывал многочисленные жалобы жителей.
Для решения сложных случаев администрации районов предоставляют специальную технику, такую как малогабаритные тракторы. Горожане также могут сообщить о брошенных автомобилях через портал «Наш Санкт-Петербург» или обратившись непосредственно в районную администрацию.
Ранее председатель транспортного комитета Петербурга Валентин Енокаев сообщил о плановой работе по удалению брошенных и разукомплектованных автомобилей с городских территорий. За первые три месяца 2025 года в городе было эвакуировано 227 таких транспортных средств.