В Петербурге эвакуировали 800 разукомплектованных автомобилей

За восемь месяцев 2025 года на специализированные стоянки Санкт-Петербурга было перемещено около 800 разукомплектованных автомобилей.

Эвакуацией занимается городское Агентство внешнего транспорта, которое находится в ведении местного Комитета по транспорту.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, работа с такими транспортными средствами требует от специалистов особой квалификации и применения нестандартных методов. Особую сложность представляет эвакуация в условиях плотной застройки исторического центра города. В ходе недавнего рейда в Центральном районе со двора на набережной канала Грибоедова убрали автомобиль без стекол и дверных замков, который вызывал многочисленные жалобы жителей.

Для решения сложных случаев администрации районов предоставляют специальную технику, такую как малогабаритные тракторы. Горожане также могут сообщить о брошенных автомобилях через портал «Наш Санкт-Петербург» или обратившись непосредственно в районную администрацию.

Ранее председатель транспортного комитета Петербурга Валентин Енокаев сообщил о плановой работе по удалению брошенных и разукомплектованных автомобилей с городских территорий. За первые три месяца 2025 года в городе было эвакуировано 227 таких транспортных средств.