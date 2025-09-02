Виктория Боня сообщила о гибели Натальи Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила об отсутствии признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео, в котором рассказала, как 2 сентября удалось запустить дрон для обследования места нахождения спортсменки.

Как отмечает Боня, летательный аппарат зафиксировал закрытую палатку с телом Наговициной внутри без каких-либо признаков жизни. Телеведущая поблагодарила Министерство обороны Кыргызстана за помощь в организации сложной операции на высоте 7,1 тысяч метров.

Боня также высказала свое мнение о мотивации альпинистов, сравнив покорение гор с исследованием космоса. Она подчеркнула, что тяга к приключениям и познанию себя является двигателем человеческого прогресса.

Ранее стало известно, что из-за плохих погодных условий операцию по спасению альпинистки провести не удалось.